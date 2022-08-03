Истинная красота. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Истинная красота
1-й сезон
4-я серия
9.52020, True beauty
Мелодрама, Комедия18+

Истинная красота (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Джу Ген решается на свидание вслепую. Она просит помощи с образом у матери в парикмахерской, но, пока находится без макияжа, в салон заходит Со Джун. Джу Ген изо всех сил старается не пересекаться с ним, но это не так-то просто... Су Хо в то же самое время участвует в соревновании по математике, и факт свидания Джу Ген с другим мужчиной заставляет его понервничать. Что это — ревность или холодный расчет?

Значит ли это, что у Су Хо появились чувства к героине? Смотреть 4 серию 1 сезона дорамы «Истинная красота» вы можете на Wink в отличном качестве без рекламы.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.9 IMDb