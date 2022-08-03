Истинная красота (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Джу Ген решается на свидание вслепую. Она просит помощи с образом у матери в парикмахерской, но, пока находится без макияжа, в салон заходит Со Джун. Джу Ген изо всех сил старается не пересекаться с ним, но это не так-то просто... Су Хо в то же самое время участвует в соревновании по математике, и факт свидания Джу Ген с другим мужчиной заставляет его понервничать. Что это — ревность или холодный расчет?



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