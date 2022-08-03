WinkСериалыИстинная красота1-й сезон4-я серия
9.52020, True beauty
Мелодрама, Комедия18+
Истинная красота (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+77 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+75 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+73 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+73 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+72 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+72 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+72 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+70 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+76 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+76 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+75 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+74 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+80 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+81 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+80 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+81 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Джу Ген решается на свидание вслепую. Она просит помощи с образом у матери в парикмахерской, но, пока находится без макияжа, в салон заходит Со Джун. Джу Ген изо всех сил старается не пересекаться с ним, но это не так-то просто... Су Хо в то же самое время участвует в соревновании по математике, и факт свидания Джу Ген с другим мужчиной заставляет его понервничать. Что это — ревность или холодный расчет?
Значит ли это, что у Су Хо появились чувства к героине? Смотреть 4 серию 1 сезона дорамы «Истинная красота» вы можете на Wink в отличном качестве без рекламы.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время72 мин / 01:12
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.9 IMDb