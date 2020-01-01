WinkСериалыИстинная красота1-й сезон9-я серия
9.52020, True beauty
Мелодрама, Комедия16+
Истинная красота (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Джу Ген и Су Хо после взаимных признаний разрабатывают целый план по конспирации, чтобы сохранить свой секрет и скрыть друг друга от любопытных глаз, когда они находятся в школе. План оказывается действенным, однако постоянные переживания и секретность мешают парочке по-настоящему наслаждаться свиданиями, а ведь их любовь еще так хрупка! Су Хо готов мириться с неловкостью Джу Ген, а та абсолютно неожиданно сталкивается с Со Джуном...
Выйдет ли у них серьезный разговор или его удастся избежать? Смотрите в новом эпизоде дорамы «Истинная красота» — 9 серия в хорошем качестве уже на Wink.
Сериал Истинная красота 1 сезон 9 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb