Истинная красота (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Джу Ген и Су Хо после взаимных признаний разрабатывают целый план по конспирации, чтобы сохранить свой секрет и скрыть друг друга от любопытных глаз, когда они находятся в школе. План оказывается действенным, однако постоянные переживания и секретность мешают парочке по-настоящему наслаждаться свиданиями, а ведь их любовь еще так хрупка! Су Хо готов мириться с неловкостью Джу Ген, а та абсолютно неожиданно сталкивается с Со Джуном...



Выйдет ли у них серьезный разговор или его удастся избежать? Смотрите в новом эпизоде дорамы «Истинная красота» — 9 серия в хорошем качестве уже на Wink.



