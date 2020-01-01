Истинная красота (сериал, 2020) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыИстинная красота1-й сезон11-я серия
9.52020, True beauty
Мелодрама, Комедия16+
Истинная красота (сериал, 2020) сезон 1 серия 11
О сериале
Су Хо попадает в аварию после того, как узнает неожиданную правду о гибели Се Ен. Со Джун вмешивается, пытаясь помочь Су Хо, и тоже калечится. Они попадают в одну больничную палату, где у них есть много времени, чтобы обсудить все волнующие вопросы и узнать друг друга получше. Позже у Джу Ген и Су Хо состоится разговор, в ходе которого они обсудят произошедшую ранее драку. Кажется, что отношения между ними все так же крепки, однако Су Хо не может справиться с неприятным чувством…
Что на самом деле произошло с Се Ен? Смотрите 11 серию 1 сезона дорамы «Истинная красота» в хорошем качестве на Wink.
Сериал Истинная красота 1 сезон 11 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время74 мин / 01:14
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb