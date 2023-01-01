Истинная красота (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+77 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+75 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+73 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+73 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+72 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+72 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+72 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+70 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+76 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+76 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+75 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+74 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+80 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+81 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+80 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+81 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Откройте для себя мир, где красота — это искусство, а истинное великолепие скрыто под слоем макияжа. Не пропустите южнокорейскую дораму «Истинная красота» — 1 сезон смотреть в отличном качестве можно на Wink.
В первом сезоне вы познакомитесь с застенчивой школьницей Лим Дж�у-ген, которая сталкивается с издевательствами сверстников из-за внешности. Чтобы скрыть свои несовершенства, девушка становится мастером макияжа, преображая себя в красавицу. Однако теперь она живет в страхе, что ее секрет может быть раскрыт новыми друзьями и знакомыми. Встреча с богатым и привлекательным Ли Су-хо, а также бунтарем Хан Се-джуном переворачивает жизнь скромной девушки с ног на голову, открывая ей путь к самопознанию и любви.
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