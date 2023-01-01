Истинная красота (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

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Откройте для себя мир, где красота — это искусство, а истинное великолепие скрыто под слоем макияжа. Не пропустите южнокорейскую дораму «Истинная красота» — 1 сезон смотреть в отличном качестве можно на Wink.



В первом сезоне вы познакомитесь с застенчивой школьницей Лим Дж�у-ген, которая сталкивается с издевательствами сверстников из-за внешности. Чтобы скрыть свои несовершенства, девушка становится мастером макияжа, преображая себя в красавицу. Однако теперь она живет в страхе, что ее секрет может быть раскрыт новыми друзьями и знакомыми. Встреча с богатым и привлекательным Ли Су-хо, а также бунтарем Хан Се-джуном переворачивает жизнь скромной девушки с ног на голову, открывая ей путь к самопознанию и любви.



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