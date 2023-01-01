Биография

Мун Га-ён — южнокорейская актриса и модель немецкого происхождения. За свою карьеру она получила несколько престижных наград. В 2018 году она завоевала премию Excellence Award на MBC Drama Awards за роль в сериале «Великий соблазнитель». В 2020 году ее дуэт с Ким Дон Уком в сериале «Отыщи меня в своей памяти» был отмечен премией «Лучшая пара» на MBC Drama Awards. В 2021 году на Asia Artist Awards Мун Га-ён была удостоена награды Emotive Award за роль в сериале «Истинная красота». Родилась в Карлсруэ, Германия, 10 июля 1996 года. Мун Га-ён с детства увлекалась искусством, училась играть на фортепиано и флейте, выступала в балете, а также свободно овладела немецким и английским языками. Актерская карьера Га-ён началась в 2006 году с фильма «Учителю с любовью», когда ей было всего 10 лет. Впоследствии она сыграла ряд детских ролей как на телевидении, так и в полнометражных фильмах, таких как «Черный дом» и «Дворцовые тени». Однако стремительный рост актрисы заставил ее временно приостановить актерскую деятельность на время подросткового возраста. После перерыва Мун Га-ён вернулась к актерской карьере, сыграв роли в сериалах «Струны души» и «Убийственная мультипликация», которыми она привлекла к себе внимание. В 2014 году она сыграла первую ведущую роль в детективно-романтическом сериале «Мими». В 2018 году Мун снялась в сериале «Великий соблазнитель», основанном на романе «Опасные связи», за который получила награду как лучшая актриса на MBC Drama Awards. Ее настоящий прорыв произошел в 2020-2021 годах, когда она сыграла главную роль в сериале «Истинная красота». Этот проект принес Мун Га-ён широкую известность. Также она сыграла ключевые роли в таких сериалах, как «Отыщи меня в своей памяти» и «Связь: Ешь, люби, убивай».