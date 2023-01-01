Зарабатывая имя
Wink
Сериалы
Зарабатывая имя

Зарабатывая имя (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно

9.32017, Myeongbulheojeon 1 сезон
Драмы, Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В эпоху Чосон врач традиционной медицины не может достичь профессиональных высот из-за своего низкого происхождения. Он путешествует во времени и попадает в современный Сеул, где встречает женщину-доктора, которая верит только в эффективность современной медицины.

Все сезоны сериала Зарабатывая имя смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb