Зарабатывая имя. Сезон 1. Серия 12
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Зарабатывая имя
1-й сезон
12-я серия

Зарабатывая имя (сериал, 2017) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

9.32017, Myeongbulheojeon
Драма, Мелодрама18+

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О сериале

В эпоху Чосон врач традиционной медицины не может достичь профессиональных высот из-за своего низкого происхождения. Он путешествует во времени и попадает в современный Сеул, где встречает женщину-доктора, которая верит только в эффективность современной медицины.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма, Мелодрама, Фэнтези
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb