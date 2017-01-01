Зарабатывая имя. Сезон 1. Серия 13
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Зарабатывая имя
1-й сезон
13-я серия

Зарабатывая имя (сериал, 2017) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

9.32017, Myeongbulheojeon
Драмы, Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В эпоху Чосон врач традиционной медицины не может достичь профессиональных высот из-за своего низкого происхождения. Он путешествует во времени и попадает в современный Сеул, где встречает женщину-доктора, которая верит только в эффективность современной медицины.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы, Фэнтези

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb