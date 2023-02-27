WinkСериалыЗарабатывая имя1-й сезон
Зарабатывая имя (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
9.32017, Myeongbulheojeon 16 серий
Драма, Мелодрама18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В эпоху Чосон врач традиционной медицины не может достичь профессиональных высот из-за своего низкого происхождения. Он путешествует во времени и попадает в современный Сеул, где встречает женщину-доктора, которая верит только в эффективность современной медицины.
СтранаЮжная Корея
ЖанрДрама, Мелодрама, Фэнтези
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb