WinkСериалыЗарабатывая имя1-й сезон6-я серия
Зарабатывая имя (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
9.32017, Myeongbulheojeon
Драмы, Мелодрамы16+
Сезоны и серии
- 16+65 мин
Зарабатывая имя
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+62 мин
Зарабатывая имя
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+63 мин
Зарабатывая имя
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+63 мин
Зарабатывая имя
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+63 мин
Зарабатывая имя
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+67 мин
Зарабатывая имя
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+67 мин
Зарабатывая имя
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+70 мин
Зарабатывая имя
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+65 мин
Зарабатывая имя
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+65 мин
Зарабатывая имя
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+68 мин
Зарабатывая имя
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+67 мин
Зарабатывая имя
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+67 мин
Зарабатывая имя
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+68 мин
Зарабатывая имя
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+67 мин
Зарабатывая имя
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+80 мин
Зарабатывая имя
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
В эпоху Чосон врач традиционной медицины не может достичь профессиональных высот из-за своего низкого происхождения. Он путешествует во времени и попадает в современный Сеул, где встречает женщину-доктора, которая верит только в эффективность современной медицины.
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Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы, Мелодрамы, Фэнтези
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb