Зарабатывая имя. Сезон 1. Серия 9
Зарабатывая имя
1-й сезон
9-я серия

Зарабатывая имя (сериал, 2017) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

9.32017, Myeongbulheojeon
Драма, Мелодрама16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В эпоху Чосон врач традиционной медицины не может достичь профессиональных высот из-за своего низкого происхождения. Он путешествует во времени и попадает в современный Сеул, где встречает женщину-доктора, которая верит только в эффективность современной медицины.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма, Мелодрама, Фэнтези
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb