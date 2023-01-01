Воплощение ревности (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Известный ведущий новостей Ли Хва Син очень ревнив, это касается как личных отношений, так и профессиональных. Он – знаток своего дела и не терпит конкуренции. Пе На Ри – ведущая прогноза погоды, временный сотрудник, которая мечтает вести новости. Чтобы достичь своей цели, она готова выполнять сразу несколько обязанностей за других сотрудников. Когда-то На Ри была влюблена в Хва Сина, но тот не воспринимал девушку всерьез. Судьба вновь сводит их на съемках очередного ролика, и этим могло бы все и закончиться, если бы не одно пикантное обстоятельство.





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