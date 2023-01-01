Воплощение ревности (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+63 мин
Воплощение ревности
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+60 мин
Воплощение ревности
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Воплощение ревности
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Воплощение ревности
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Воплощение ревности
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Воплощение ревности
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Воплощение ревности
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Воплощение ревности
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Воплощение ревности
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Воплощение ревности
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Воплощение ревности
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Воплощение ревности
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Воплощение ревности
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Воплощение ревности
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Воплощение ревности
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
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Воплощение ревности
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
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Воплощение ревности
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
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Воплощение ревности
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
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Воплощение ревности
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
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Воплощение ревности
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
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Воплощение ревности
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
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Воплощение ревности
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
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Воплощение ревности
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
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Воплощение ревности
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
Сюжет
Известный ведущий новостей Ли Хва Син очень ревнив, это касается как личных отношений, так и профессиональных. Он – знаток своего дела и не терпит конкуренции. Пе На Ри – ведущая прогноза погоды, временный сотрудник, которая мечтает вести новости. Чтобы достичь своей цели, она готова выполнять сразу несколько обязанностей за других сотрудников. Когда-то На Ри была влюблена в Хва Сина, но тот не воспринимал девушку всерьез. Судьба вновь сводит их на съемках очередного ролика, и этим могло бы все и закончиться, если бы не одно пикантное обстоятельство.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыКомедии, Мелодрамы
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb