Воплощение ревности. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Воплощение ревности
1-й сезон
10-я серия
9.12016, Jiltuui hwasin
Мелодрамы, Комедии16+

Воплощение ревности (сериал, 2016) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

История о непростых взаимоотношениях между мужчиной-ведущим программ и женщиной, которая работает на той же новостной станции диктором прогноза погоды.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb