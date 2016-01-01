Воплощение ревности (сериал, 2016) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Воплощение ревности. Сезон 1. Серия 13
Воплощение ревности
1-й сезон
13-я серия
9.12016, Jiltuui hwasin
Мелодрама, Комедия16+

О сериале

История о непростых взаимоотношениях между мужчиной-ведущим программ и женщиной, которая работает на той же новостной станции диктором прогноза погоды.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb