Истинная красота (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

В среднюю школу, где учатся герои, приходит отец Су Хо. Все однокашники поражены, что его отцом оказывается известный актер — Ли Джу Хон. Это становится главной темой для обсуждений, но пока совсем не ясно, чего хочет знаменитость… Тем временем Джу Ген сталкивается с хулиганами, из-за которых перевелась в другую школу. Рядом по чистой случайности оказывается Су Хо и решает прийти на выручку.



Чем закончится этот напряженный эпизод?


