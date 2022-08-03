Истинная красота (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Истинная красота. Сезон 1. Серия 6
9.52020, True beauty
Мелодрама, Комедия16+

В среднюю школу, где учатся герои, приходит отец Су Хо. Все однокашники поражены, что его отцом оказывается известный актер — Ли Джу Хон. Это становится главной темой для обсуждений, но пока совсем не ясно, чего хочет знаменитость… Тем временем Джу Ген сталкивается с хулиганами, из-за которых перевелась в другую школу. Рядом по чистой случайности оказывается Су Хо и решает прийти на выручку.

Чем закончится этот напряженный эпизод? Смотрите в 1 сезоне дорамы «Истинная красота» — 6 серия в отличном качестве ждет вас на Wink.

Южная Корея
Комедия, Мелодрама
Full HD
71 мин / 01:11

8.3 КиноПоиск
7.9 IMDb