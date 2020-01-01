WinkСериалыИстинная красота1-й сезон15-я серия
9.52020, True beauty
Мелодрама, Комедия16+
Истинная красота (сериал, 2020) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+77 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+75 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+73 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+73 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+72 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+72 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+72 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+70 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+76 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+76 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+75 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+74 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+80 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+81 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+80 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+81 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Джу Ген и Су Хо расстаются. У героев нет иного выхода, и для Джу Ген расставание происходит очень болезненно. Позже она выясняет, что Су Хо был тем самым мальчиком, о котором она читала в комиксах, и это причиняет ей еще большую боль. Со Джун тем временем признается Джу Ген в чувствах, не в силах больше утаивать от нее правду. Джу Ген уезжает в Намсан, сбитая с толку и неожиданным признанием, и собственными чувствами…
Что будет с Джу Ген дальше? Какое будущее ждет героев? Смотрите в продолжении 1 сезона дорамы «Истинная красота» — 15 серия в хорошем качестве доступна на Wink!
Сериал Истинная красота 1 сезон 15 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb