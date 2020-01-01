Истинная красота (сериал, 2020) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Джу Ген и Су Хо расстаются. У героев нет иного выхода, и для Джу Ген расставание происходит очень болезненно. Позже она выясняет, что Су Хо был тем самым мальчиком, о котором она читала в комиксах, и это причиняет ей еще большую боль. Со Джун тем временем признается Джу Ген в чувствах, не в силах больше утаивать от нее правду. Джу Ген уезжает в Намсан, сбитая с толку и неожиданным признанием, и собственными чувствами…



Что будет с Джу Ген дальше? Какое будущее ждет героев? Смотрите в продолжении 1 сезона дорамы «Истинная красота» — 15 серия в хорошем качестве доступна на Wink!



