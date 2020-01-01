Истинная красота (сериал, 2020) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

Истинная красота. Сезон 1. Серия 14
Сериалы
Истинная красота
1-й сезон
14-я серия
9.52020, True beauty
Мелодрама, Комедия16+

О сериале

Чтобы снять груз с души, Джу Ген решается на отважный поступок: она приходит в школу без макияжа и рассказывает о том, что все это время они с Су Хо состояли в тайных отношениях. Су Хо пытается надавить на Су Джин, чтобы та извинилась перед Джу Ген за свой проступок. Он догадывается, что во всем виновна не только ревность и у Су Джин должны быть более веские причины для предательства. В то же время герои узнают шокирующие новости, которые ставят их отношения под удар…

Сможет ли выстоять пара Су Хо и Джу Ген? Узнайте в продолжении 1 сезона дорамы «Истинная красота» — 14 серия доступна на Wink в любое время.

