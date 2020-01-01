Истинная красота (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Красавчик Су Хо встречает Джу Ген в городе, но та будто не помнит их встречу на крыше. Он уходит немного разочарованным, но не знает о настоящих чувствах девушки. После преображения в «великолепную богиню» она очень боится, что кто-нибудь увидит ее без макияжа, и хочет встретиться с Су Хо в школе в новом блистательном образе. К ее удивлению, он совсем ее не узнает...



Получится ли у Джу Ген завоевать сердце самого популярного парня в школе?



