WinkСериалыИстинная красота1-й сезон2-я серия
9.52020, True beauty
Мелодрама, Комедия16+
Истинная красота (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+77 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+75 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+73 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+73 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+72 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+72 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+72 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+70 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+76 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+76 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+75 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+74 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+80 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+81 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+80 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+81 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Красавчик Су Хо встречает Джу Ген в городе, но та будто не помнит их встречу на крыше. Он уходит немного разочарованным, но не знает о настоящих чувствах девушки. После преображения в «великолепную богиню» она очень боится, что кто-нибудь увидит ее без макияжа, и хочет встретиться с Су Хо в школе в новом блистательном образе. К ее удивлению, он совсем ее не узнает...
Получится ли у Джу Ген завоевать сердце самого популярного парня в школе? Смотреть «Истинная красота» 1 сезон 2 серия бесплатно можно на Wink в отличном качестве в любое время.
Сериал Истинная красота 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время74 мин / 01:14
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb