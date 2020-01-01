Истинная красота (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Джу Ген понимает, что влюблена в Су Хо по-настоящему. Однако она также осознает, что быть вместе им не суждено: уже есть девушка, которая ему нравится. Джу Ген, расстроенная этим фактом, начинает избегать парня, не в силах выносить его присутствие. В то же самое время другой популярный парень, лучший бейсболист из старшей школы — Хен Джин — признается Джу Ген в любви. Ревность заставляет двух других парней — Со Джуна и Су Хо — также подумать над тем, что они чувствуют к Джу Ген…



Любовный треугольник или квадрат? Непростая геометрия отношений героев раскроется 1 сезоне дорамы «Истинная красота» — 7 серия ждет вас на Wink в отличном качестве.



