Истинная красота (сериал, 2020) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Джу Ген продолжает скрывать от друзей тот факт, что они с Су Хо встречаются. В одной из бесед с подругой Су Джин героиня узнает, что та действительно любит Су Хо и планирует сделать ему признание. Джу Ген оказывается в непростой ситуации: по одну сторону ее любовь к Су Хо, а по другую — дружба с Су Джин... Но об этом еще предстоит подумать. А пока происходит неожиданная встреча Су Хо и Со Джуна в доме семьи Джу Ген. Их ждет неожиданное развлечение, которое позволит всем сблизиться...



Что решит Джу Ген? О чем будет разговор между Су Хо и Со Джуном?



