Истинная красота (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Похоже, что Су Хо начинает догадываться о том, что новенькая красотка в их школе и замарашка на крыше — один и тот же человек. Джу Ген настолько поглощена страхом, что ее образ «великолепной богини» будет разрушен перед новыми одноклассниками, которые ее обожают, что соглашается на сделку с Су Хо. Ради его молчания она готова выполнить любую его просьбу. «Месть — это блюдо, которое подают холодным...»



Как будет действовать Су Хо и сдержит ли свое слово? Ответ — в 3 серии 1 сезона дорамы «Истинная красота», смотреть онлайн на Wink.



Сериал Истинная красота 1 сезон 3 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.