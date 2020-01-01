Истинная красота. Сезон 1. Серия 12
Wink
Сериалы
Истинная красота
1-й сезон
12-я серия
9.52020, True beauty
Мелодрама, Комедия16+

Истинная красота (сериал, 2020) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Джу Ген неожиданно сталкивается с Хе Мин — девушкой из прошлой школы, которая теперь перевелась туда же, куда и Джу Ген. Хе Мин узнает ее и спрашивает Джу Ген, знакомы ли они, однако героиня отрицает это и избегает старую «новую» знакомую. Су Джин и Се Ми вступают в сговор: они хотят воспользоваться фотографиями Джу Ген без макияжа как оружием…

Сможет ли Джу Ген выйти из этой ситуации или придется столкнуться с тем, что снилось только в страшных снах? Узнайте в продолжении 1 сезона дорамы «Истинная красота» — 12 серия онлайн ждет вас на Wink.

Сериал Истинная красота 1 сезон 12 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb