Истинная красота (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Истинная красота. Сезон 1. Серия 8
Истинная красота
1-й сезон
8-я серия
9.52020, True beauty
Мелодрама, Комедия16+

1-й сезон

Ученики старших классов отправляются в школьную поездку, и Су Хо решает, что это подходящий момент, чтобы признаться Джу Ген в любви. Для красивого признания он даже покупает ей украшения, но Джу Ген, неправильно истолковавшая его прошлые слова и убитая горем, продолжает считать, что сердце Су Хо отдано другой девушке.

Станет ли школьная поездка началом отношений главных героев или их окончательной размолвкой? Есть ли у них шанс на взаимную любовь? Смотрите в 8 серии 1 сезона дорамы «Истинная красота» в русской озвучке на Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
69 мин / 01:09

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb