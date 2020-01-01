Истинная красота (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Ученики старших классов отправляются в школьную поездку, и Су Хо решает, что это подходящий момент, чтобы признаться Джу Ген в любви. Для красивого признания он даже покупает ей украшения, но Джу Ген, неправильно истолковавшая его прошлые слова и убитая горем, продолжает считать, что сердце Су Хо отдано другой девушке.



Станет ли школьная поездка началом отношений главных героев или их окончательной размолвкой? Есть ли у них шанс на взаимную любовь? Смотрите в 8 серии 1 сезона дорамы «Истинная красота» в русской озвучке на Wink.



