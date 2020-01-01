Истинная красота. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Истинная красота
1-й сезон
5-я серия
9.52020, True beauty
Мелодрама, Комедия16+

Истинная красота (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Су Хо и Джу Ген встречаются поздно ночью. Кажется, оба они начали испытывать друг к другу чувства, в которых сами пока не могут разобраться. Джу Ген намерена действовать решительно: она спрашивает об этому у Су Хо напрямую. Тем временем в школе появляется новая девочка, и сверстники начинают издеваться над ней из-за внешности. Джу Ген задета за живое: эта девочка напомнила ей о прошлой жизни, и она предлагает той свою помощь.

Что происходит между главными героями? Смотрите в 5 серии 1 сезона дорамы «Истинная красота» на Wink.

Сериал Истинная красота 1 сезон 5 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb