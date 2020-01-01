WinkСериалыИстинная красота1-й сезон5-я серия
True beauty
Мелодрама, Комедия16+
Истинная красота (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Су Хо и Джу Ген встречаются поздно ночью. Кажется, оба они начали испытывать друг к другу чувства, в которых сами пока не могут разобраться. Джу Ген намерена действовать решительно: она спрашивает об этому у Су Хо напрямую. Тем временем в школе появляется новая девочка, и сверстники начинают издеваться над ней из-за внешности. Джу Ген задета за живое: эта девочка напомнила ей о прошлой жизни, и она предлагает той свою помощь.
Что происходит между главными героями? Смотрите в 5 серии 1 сезона дорамы «Истинная красота» на Wink.
Сериал Истинная красота 1 сезон 5 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время71 мин / 01:11
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb