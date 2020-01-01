Истинная красота (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Су Хо и Джу Ген встречаются поздно ночью. Кажется, оба они начали испытывать друг к другу чувства, в которых сами пока не могут разобраться. Джу Ген намерена действовать решительно: она спрашивает об этому у Су Хо напрямую. Тем временем в школе появляется новая девочка, и сверстники начинают издеваться над ней из-за внешности. Джу Ген задета за живое: эта девочка напомнила ей о прошлой жизни, и она предлагает той свою помощь.



