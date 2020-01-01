Истинная красота (сериал, 2020) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Видео с Джу Ген распространяется по всей школе. У героини начинается истерика, и она сбегает, когда узнает о том, что ее разоблачили. Су Хо совершенно не волнуют пересуды в школе: он волнуется только за Джу Ген. Со Джун решает разобраться, кто стал виновником распространения видео, и оказывается в глубоком потрясении, когда находит его…



Сможет ли Джу Ген жить дальше, как жила раньше? Что станет с их отношениями с Су Хо? Смотрите в 13 серии 1 сезона дорамы «Истинная красота» русская озвучка на Wink.



