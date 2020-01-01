Истинная красота. Сезон 1. Серия 13
Wink
Сериалы
Истинная красота
1-й сезон
13-я серия
9.52020, True beauty
Мелодрама, Комедия16+

Истинная красота (сериал, 2020) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Видео с Джу Ген распространяется по всей школе. У героини начинается истерика, и она сбегает, когда узнает о том, что ее разоблачили. Су Хо совершенно не волнуют пересуды в школе: он волнуется только за Джу Ген. Со Джун решает разобраться, кто стал виновником распространения видео, и оказывается в глубоком потрясении, когда находит его…

Сможет ли Джу Ген жить дальше, как жила раньше? Что станет с их отношениями с Су Хо? Смотрите в 13 серии 1 сезона дорамы «Истинная красота» русская озвучка на Wink.

Сериал Истинная красота 1 сезон 13 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb