Истинная красота. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Истинная красота
1-й сезон
1-я серия
9.52020, True beauty
Мелодрама, Комедия16+

Истинная красота (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Лим Джу Ген — наивная школьница с огромными комплексами. Сверстники не воспринимают ее всерьез и постоянно издеваются над ней только потому, что она не красавица. Даже парень, в которого она влюблена, отвергает ее признание, и это становится последней каплей... Однако совсем скоро ее жизнь дает крутой поворот: Джу Ген узнает секрет, который может положить конец всем неудачам в ее жизни.

Как сложится судьба Джу Ген в новой школе? Дорама «Истинная красота» в русской озвучке — смотреть 1 серию 1 сезона можно на видеосервисе Wink.

Сериал Истинная красота 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb