WinkСериалыИстинная красота1-й сезон1-я серия
9.52020, True beauty
Мелодрама, Комедия16+
Истинная красота (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+77 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+75 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+73 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+73 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+72 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+72 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+72 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+70 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+76 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+76 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+75 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+74 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+80 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+81 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+80 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+81 мин
Истинная красота
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Лим Джу Ген — наивная школьница с огромными комплексами. Сверстники не воспринимают ее всерьез и постоянно издеваются над ней только потому, что она не красавица. Даже парень, в которого она влюблена, отвергает ее признание, и это становится последней каплей... Однако совсем скоро ее жизнь дает крутой поворот: Джу Ген узнает секрет, который может положить конец всем неудачам в ее жизни.
Как сложится судьба Джу Ген в новой школе? Дорама «Истинная красота» в русской озвучке — смотреть 1 серию 1 сезона можно на видеосервисе Wink.
Сериал Истинная красота 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb