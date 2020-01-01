Истинная красота (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Лим Джу Ген — наивная школьница с огромными комплексами. Сверстники не воспринимают ее всерьез и постоянно издеваются над ней только потому, что она не красавица. Даже парень, в которого она влюблена, отвергает ее признание, и это становится последней каплей... Однако совсем скоро ее жизнь дает крутой поворот: Джу Ген узнает секрет, который может положить конец всем неудачам в ее жизни.



