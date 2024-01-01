Бой с тенью (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыБой с тенью1-й сезон1-я серия
Боевик, Детектив16+
О сериале
1979 год. Журналист Юрий Ельцов и следователь Игорь Анохин расследуют дело о резонансной краже у известной балерины: убита домработница, злоумышленники скрылись. В это же время в Ереване происходит ограбление банка, которое по заданию уголовного авторитета Ястреба совершает специально выпущенный на волю медвежатник Махаон. На первый взгляд два дела как будто совершенно не связаны. Однако по мере погружения в расследование Ельцов понимает, что нащупал заговор, нити которого тянутся в самые высокие эшелоны власти.
