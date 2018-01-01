Wink
Сериалы
Бой с тенью
Актёры и съёмочная группа сериала «Бой с тенью»

Режиссёры

Алексей Мурадов

Режиссёр

Актёры

Даниил Страхов

АктёрЮрий Ельцов
Александр Устюгов

АктёрШорин
Павел Трубинер

АктёрМахаон
Любовь Толкалина

АктрисаЕлена Патолина
Андрей Чернышов

АктёрИгорь Ельцов
Евгений Харитонов

АктёрИгорь Анохин
Борис Щербаков

АктёрФилин
Александр Назаров

АктёрБорис Михеев
Алёна Коломина

АктрисаДаша Колобова
Марина Петренко

АктрисаНаташа
Эдуард Флёров

АктёрЯстреб
Сергей Юшкевич

АктёрПавел Колобов
Екатерина Олькина

АктрисаНина
Евгений Миллер

АктёрСергей Рудин
Михаил Владимиров

АктёрНиколай Носков

Сценаристы

Андрей Житков

Сценарист
Эдуард Хруцкий

Сценарист

Продюсеры

Илья Огнев

Продюсер
Владимир Тюлин

Продюсер
Алексей Пиманов

Продюсер
Ольга Погодина

Продюсер
Анатолий Тупицын

Продюсер
Александр Косарим

Продюсер
Антон Володькин

Продюсер
Дмитрий Савинский

Продюсер
Светлана Безган

Продюсер

Художники

Григор Тер-Месропян

Художник
Татьяна Убейволк

Художница
Алла Киреева

Художница

Монтажёры

Илья Бакеркин

Монтажёр

Операторы

Роберт Филатов

Оператор

Композиторы

Олег Ладов

Композитор