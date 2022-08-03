6 кадров. Серия 196
Wink
Сериалы
6 кадров
1-й сезон
196-я серия
8.92010, 6 кадров. Серия 196
Комедия18+

6 кадров (сериал, 2010) сезон 1 серия 196 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон6 кадров за кадром6 кадров собирает друзей

О сериале

Шесть актеров мастерски разыгрывают миниатюрные кинокомедии с неожиданным финалом. Похоже, они сами считают, что вся жизнь - это скетч-шоу. И пусть злые языки твердят, что придумать смешную шутку невозможно. Еще как возможно! «Шесть кадров» в каждом выпуске показывают тебе, как весело и непринужденно можно обыграть любую жизненную ситуацию.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb