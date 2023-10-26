6 кадров за кадром
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6 кадров
6 кадров за кадром

6 кадров (сериал, 2013) сезон 2 смотреть онлайн

8.92013, 6 кадров за кадром 1 серия
Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон6 кадров за кадром6 кадров собирает друзей

О сериале

Новая порция остроумных шуток, заряжающих позитивом на неделю вперед, ждет своего зрителя в программе «6 кадров» — 2 сезон веселой скетч-передачи уже доступен на нашем онлайн-сервисе Wink!

Во втором сезоне программы уже знакомые актеры продолжают филигранно иронизировать над жизнью. Вы увидите сотни забавных сценок о бытовых ситуациях — от споров семейных пар до комичных монологов работников супермаркета. С чистой совестью подслушаете сплетни подруг, подсмотрите, чем в перерывах занимаются фармацевты, и узнаете интересные подробности о работе пожарных. Мастера сатиры обыграют любые обстоятельства так, что захочется пересматривать это снова и снова.

Забудьте о проблемах и окунитесь в мир юмора вместе с актерами шоу «6 кадров» — 2 сезон смотреть онлайн бесплатно можно в любое время на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «6 кадров»