6 кадров (сериал, 2013) сезон 2 смотреть онлайн
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О сериале
Новая порция остроумных шуток, заряжающих позитивом на неделю вперед, ждет своего зрителя в программе «6 кадров» — 2 сезон веселой скетч-передачи уже доступен на нашем онлайн-сервисе Wink!
Во втором сезоне программы уже знакомые актеры продолжают филигранно иронизировать над жизнью. Вы увидите сотни забавных сценок о бытовых ситуациях — от споров семейных пар до комичных монологов работников супермаркета. С чистой совестью подслушаете сплетни подруг, подсмотрите, чем в перерывах занимаются фармацевты, и узнаете интересные подробности о работе пожарных. Мастера сатиры обыграют любые обстоятельства так, что захочется пересматривать это снова и снова.
Забудьте о проблемах и окунитесь в мир юмора вместе с актерами шоу «6 кадров» — 2 сезон смотреть онлайн бесплатно можно в любое время на Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- АЛАктёр
Александр
Ломакин
- Актёр
Эдуард
Радзюкевич
- Актёр
Сергей
Дорогов
- Актёр
Андрей
Кайков
- Актриса
Галина
Данилова
- Актриса
Ирина
Медведева
- Актёр
Александр
Жигалкин
- Актёр
Михаил
Казаков
- Актёр
Дмитрий
Аросьев
- Сценарист
Виталий
Шляппо
- Сценарист
Вячеслав
Дусмухаметов
- Сценарист
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Константин
Кикичев
- ДГПродюсер
Дмитрий
Гуляев
- ИОХудожница
Ирина
Овчинникова
- МЖХудожник
Максим
Жуков
- ЛМХудожница
Лилия
Мухина
- АЛМонтажёр
Александр
Луговкин
- АЛОператор
Александр
Ломакин
- ГДОператор
Глеб
Державин
- Оператор
Алексей
Андреев
- Композитор
Илья
Артемьев-Сысоев
- Композитор
Александр
Пушной