Новая порция остроумных шуток, заряжающих позитивом на неделю вперед, ждет своего зрителя в программе «6 кадров» — 2 сезон веселой скетч-передачи уже доступен на нашем онлайн-сервисе Wink!



Во втором сезоне программы уже знакомые актеры продолжают филигранно иронизировать над жизнью. Вы увидите сотни забавных сценок о бытовых ситуациях — от споров семейных пар до комичных монологов работников супермаркета. С чистой совестью подслушаете сплетни подруг, подсмотрите, чем в перерывах занимаются фармацевты, и узнаете интересные подробности о работе пожарных. Мастера сатиры обыграют любые обстоятельства так, что захочется пересматривать это снова и снова.



Забудьте о проблемах и окунитесь в мир юмора вместе с актерами шоу «6 кадров» — 2 сезон смотреть онлайн бесплатно можно в любое время на Wink!

