Биография

Илья Артемьев-Сысоев — российский композитор, актер, журналист и общественный деятель. Родился в Москве 16 июня 1979 года. Илья получил разностороннее образование: сначала он окончил музыкальное училище, а затем получил диплом журналиста в МГУ. Также Артемьев-Сысоев учился в Московской государственной консерватории. Илья Артемьев-Сысоев выступал в роли композитора в комедийном скетч-шоу «6 кадров», а также написал саундтрек к мультфильму «Соловей-разбойник» 2002 года. Кинодеятель пробовал себя и в роли актера: в 2009 году он снялся в полнометражном фильме «Бесконечные мечты о счастье» Андрея Попова, а в 2018-м принял участие в музыкальной драме «Литургия оглашенных».