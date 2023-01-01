Биография

Дмитрий Аросьев — российский актер театра и кино. Родился в Москве 31 марта 1983 года. Увлекаясь актерским мастерством с детства, будущий кинодеятель активно участвовал в школьных спектаклях. Решив связать жизнь со сценой, Дмитрий поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина, где получил степень магистра. Кинодебют Дмитрия Аросьева состоялся в 2002 году — он получил эпизодическую роль в фильме «Ковчег», а затем появился в картине «Кошачий вальс». В нулевых Аросьев также снимался в тв-шоу «Наша Russia» и «6 кадров», участвовал в сериалах «Плюс один» и «Десантный Батя». В его творческом портфолио можно найти ситком «Воронины» и многосерийные ленты «Начальник разведки», «Пока цветет папоротник», «Молодожены».