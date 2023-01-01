Биография

Галина Данилова — российская актриса кино и театра. Родилась в Йошкар-Оле 2 мая 1968 года. Мама Галины была актрисой, и уже в юности Данилова решила идти по ее стопам. Окончив школу, она прошла конкурс в Казанское театральное училище. Получив диплом, стала служить в драматическом театре в Рязани. В конце 80-х актриса переехала в Москву и была принята в труппу «Сатирикона», где проработала 16 лет. В 2005 году Галина Данилова сыграла небольшую роль в ленте «Ой, мороз, мороз!». Уже через год карьера актрисы стремительно пошла вверх благодаря юмористическому скетч-шоу «6 кадров», где она снималась на протяжение восьми лет. Данилова успела поучаствовать в многосерийных проектах «Кто в доме хозяин?», «Кадетство» и «Провинциалка». В ее фильмографии также числятся картины «Елки» и «Тариф Новогодний».