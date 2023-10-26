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8.92010, 6 кадров собирает друзей
Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
6 кадров (сериал, 2010) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Шесть актеров мастерски разыгрывают миниатюрные кинокомедии с неожиданным финалом. Похоже, они сами считают, что вся жизнь - это скетч-шоу. И пусть злые языки твердят, что придумать смешную шутку невозможно. Еще как возможно! «Шесть кадров» в каждом выпуске показывают тебе, как весело и непринужденно можно обыграть любую жизненную ситуацию.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- АЛАктёр
Александр
Ломакин
- Актёр
Эдуард
Радзюкевич
- Актёр
Сергей
Дорогов
- Актёр
Андрей
Кайков
- Актриса
Галина
Данилова
- Актриса
Ирина
Медведева
- Актёр
Александр
Жигалкин
- Актёр
Михаил
Казаков
- Актёр
Дмитрий
Аросьев
- Сценарист
Виталий
Шляппо
- Сценарист
Вячеслав
Дусмухаметов
- Сценарист
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Константин
Кикичев
- ДГПродюсер
Дмитрий
Гуляев
- ИОХудожница
Ирина
Овчинникова
- МЖХудожник
Максим
Жуков
- ЛМХудожница
Лилия
Мухина
- АЛМонтажёр
Александр
Луговкин
- АЛОператор
Александр
Ломакин
- ГДОператор
Глеб
Державин
- Оператор
Алексей
Андреев
- Композитор
Илья
Артемьев-Сысоев
- Композитор
Александр
Пушной