Лучшие фэнтези-фильмы

Фэнтези — популярный жанр в кино, который придется по нраву зрителям любого возраста. От эпических битв до загадочных миров, фильмы фэнтези погрузят вас в атмосферу волшебства и чудес. Вас ждут увлекательные путешествия, встречи с мифическими существами и героические подвиги. Лучшие фильмы фэнтези предоставляют возможность отвлечься от реальности и познакомиться с потусторонними силами, а также вымышленными цивилизациями. Наша подборка включает как классические шедевры жанра, так и современные интерпретации, которые не оставят вас равнодушными. Не упустите возможность окунуться в мир зарубежного фэнтези, исследуя такие картины, как «Ниндзя против пиратов», «Тайна волшебных часов», «Принцесса и колдун Алазар», «Нелли Рапп: Как поймать монстра», «Таинственный сад». Обратите внимание на фильмы фэнтези 2023 года, включая «Бюро магических услуг», «Нандор Фодор и говорящий мангуст», «По щучьему велению». Кроме того, не забывайте про доброе семейное фэнтези: «Чебурашка», «Последний богатырь: Корень зла» и «Приключения Паддингтона». На видеосервисе Wink смотреть фильмы фэнтези онлайн в хорошем качестве вы сможете в любое время и без рекламы!

Постер к фильму Самая большая луна 2024
7.1

Самая большая луна

2024, 98 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ворон 2024
8.0

Ворон

2024, 106 мин
Постер к фильму Бюро магических услуг 2023
8.3

Бюро магических услуг

2023, 111 мин
Постер к фильму Нандор Фодор и говорящий мангуст 2023
6.6

Нандор Фодор и говорящий мангуст

2023, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Расхитители гробниц. Зеркала призраков 2022
8.2

Расхитители гробниц. Зеркала призраков

2022, 104 мин
Бесплатно
Постер к фильму Расхитители гробниц. Манускрипт дракона 2022
8.0

Расхитители гробниц. Манускрипт дракона

2022, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Похититель времени 2021
7.3

Похититель времени

2021, 109 мин
Бесплатно
Постер к фильму История китайских призраков: Смертная любовь 2020
7.9

История китайских призраков: Смертная любовь

2020, 96 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ключ времени 2019
7.5

Ключ времени

2019, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пробуждающая совесть 2: Дар змеи 2019
8.6

Пробуждающая совесть 2: Дар змеи

2019, 99 мин
Бесплатно
Постер к фильму Исцеляющая 2018
8.1

Исцеляющая

2018, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Скиф 2017
8.9

Скиф

2017, 100 мин
Постер к фильму Я сражаюсь с великанами 2017
7.3

Я сражаюсь с великанами

2017, 102 мин
Постер к фильму Врата воинов 2016
8.8

Врата воинов

2016, 102 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пробуждающая совесть 2015
8.3

Пробуждающая совесть

2015, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Долина рыцарей 2015
8.0

Долина рыцарей

2015, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Хроники призрачного племени 2015
7.8

Хроники призрачного племени

2015, 113 мин
Постер к фильму Вий 2014
8.7

Вий

2014, 123 мин
Постер к фильму Война богов: Бессмертные 2011
9.1

Война богов: Бессмертные

2011, 105 мин
Бесплатно
Постер к фильму Необычайные приключения Адель 2010
9.0

Необычайные приключения Адель

2010, 102 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сорванцы из Тимпельбаха 2008
8.5

Сорванцы из Тимпельбаха

2008, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Кольцо дракона 2004
8.4

Кольцо дракона

2004, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Повелитель времени 2003
7.9

Повелитель времени

2003, 89 мин
Бесплатно