Повелитель времени (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно

История рассказывает о мальчике, чьи родители-фокусники уезжают на гастроли, оставив сына с пожилым коллегой. Странный и таинственный старик рассказывает мальчику историю, которая переносит его в далекое средневековье, где злой маг пытается захватить власть над миром. Если его попытка удастся, то безраздельное зло будет властвовать над миром еще пятьсот лет. Единственный, кто может предотвратить эту беду - двенадцатилетний мальчик, последний из уцелевших детей-волшебников. С помощью своих друзей - мудрого мага и храброго воина - он пересекает полмира, чтобы сразиться со злом и победить его.

