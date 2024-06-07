Повелитель времени (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно
7.92003, The Keeper of Time
Приключения, Фэнтези89 мин0+
История рассказывает о мальчике, чьи родители-фокусники уезжают на гастроли, оставив сына с пожилым коллегой. Странный и таинственный старик рассказывает мальчику историю, которая переносит его в далекое средневековье, где злой маг пытается захватить власть над миром. Если его попытка удастся, то безраздельное зло будет властвовать над миром еще пятьсот лет. Единственный, кто может предотвратить эту беду - двенадцатилетний мальчик, последний из уцелевших детей-волшебников. С помощью своих друзей - мудрого мага и храброго воина - он пересекает полмира, чтобы сразиться со злом и победить его.
СтранаСША
ЖанрПриключения, Фэнтези
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
3.9 IMDb