Повелитель времени (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно

Повелитель времени
Повелитель времени

Повелитель времени

7.92003, The Keeper of Time
Приключения, Фэнтези89 мин0+

О фильме

История рассказывает о мальчике, чьи родители-фокусники уезжают на гастроли, оставив сына с пожилым коллегой. Странный и таинственный старик рассказывает мальчику историю, которая переносит его в далекое средневековье, где злой маг пытается захватить власть над миром. Если его попытка удастся, то безраздельное зло будет властвовать над миром еще пятьсот лет. Единственный, кто может предотвратить эту беду - двенадцатилетний мальчик, последний из уцелевших детей-волшебников. С помощью своих друзей - мудрого мага и храброго воина - он пересекает полмира, чтобы сразиться со злом и победить его.

США
Приключения, Фэнтези
SD
89 мин / 01:29

5.2 КиноПоиск
3.9 IMDb