Пробуждающая совесть 2: Дар змеи
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Пробуждающая совесть 2: Дар змеи

Пробуждающая совесть 2: Дар змеи (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.62019, Skammerens datter II: Slangens gave
Фэнтези, Драма99 мин18+

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О фильме

Дина унаследовала от матери способность распознавать ложь, заглядывая в глаза людей, и внушать обманщикам чувство стыда. Благодаря неординарному умению, еще в детстве героиня смогла вычислить убийц королевской семьи. Однако теперь опасность грозит семье самой Дины, ведь ее брат похищен.

Страна
Дания, Чехия
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пробуждающая совесть 2: Дар змеи»