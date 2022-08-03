Пробуждающая совесть 2: Дар змеи (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.62019, Skammerens datter II: Slangens gave
Фэнтези, Драма99 мин18+
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О фильме
Дина унаследовала от матери способность распознавать ложь, заглядывая в глаза людей, и внушать обманщикам чувство стыда. Благодаря неординарному умению, еще в детстве героиня смогла вычислить убийц королевской семьи. Однако теперь опасность грозит семье самой Дины, ведь ее брат похищен.
СтранаДания, Чехия
ЖанрПриключения, Драма, Фэнтези
КачествоSD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- АХРежиссёр
Аск
Хассельбальх
- РЭАктриса
Ребекка
Эмили Саттруп
- МААктёр
Миккел
Арендт
- Актёр
Якоб
Офтебро
- Актриса
Агнес
Киттелсен
- Актёр
Сёрен
Маллинг
- ДЧАктёр
Деян
Чукич
- СЭАктриса
Стина
Экблад
- Актёр
Николас
Бро
- Актёр
Эллан
Хайд
- КХАктёр
Кристиан
Хег Йеппенсен
- СФСценарист
Сорен
Фреллесен
- НЛПродюсер
Нина
Линг
- ПФПродюсер
Петер
Флинт
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- НРОператор
Нильс
Ридц Йохансен
- ЙККомпозитор
Йеппе
Кос