Пробуждающая совесть 2: Дар змеи (фильм, 2019) смотреть онлайн

Дина унаследовала от матери способность распознавать ложь, заглядывая в глаза людей, и внушать обманщикам чувство стыда. Благодаря неординарному умению, еще в детстве героиня смогла вычислить убийц королевской семьи. Однако теперь опасность грозит семье самой Дины, ведь ее брат похищен.

