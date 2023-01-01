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Лучшие фильмы для просмотра с друзьями

Лучшие фильмы для просмотра с друзьями

Для лендинга Смотрим вместе Когда дело касается просмотра фильмов с друзьями, важно выбирать такие картины, которые создадут атмосферу веселья и развлечения. Фильмы для просмотра с другом точно должны быть интересными и захватывающими, чтобы вам было, что обсудить после титров! Одним из лучших выборов станет корейская драма «Паразиты» — этот небанальный триллер точно даст вам множество тем для разговоров. Если ваша компания предпочитает и триллеры и элементы хоррора, то вам точно понравятся такие фильмы как «Исходный код», «Облачный атлас», «Области тьмы», «Остров проклятых», где интрига и накал страстей держат в напряжении до самого конца. Не упустите и боевики — «Малышка на миллион», «Поезд на Юму», «Казино», «Счастливое число Слевина», «На гребне волны» и многие другие. Фильмы для друзей станут настоящим хитом вашей вечеринки. Взрывы, юмор и драматургия из коллекции «Лучшие фильмы для просмотра с друзьями» делают любой кинопроект из подборки отличным выбором для просмотра в компании друзей, создавая непринужденную и радостную атмосферу. Ваша дружеская встреча запомнится надолго! Смотреть фильмы для компании приглашаем на Wink!

Фильмы
Постер к фильму Дело Коллини 2019
9.2

Дело Коллини

2019, 117 мин
Постер к фильму Паразиты 2019
8.6

Паразиты

2019, 126 мин
Постер к фильму Идеальный дворец Фердинанда Шеваля 2018
9.2

Идеальный дворец Фердинанда Шеваля

2018, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму Отель Мумбаи: Противостояние 2018
9.3

Отель Мумбаи: Противостояние

2018, 117 мин
Бесплатно
Постер к фильму Обещание на рассвете 2017
9.0

Обещание на рассвете

2017, 125 мин
Бесплатно
Постер к фильму Гонка 2013
9.3

Гонка

2013, 117 мин
Постер к фильму Облачный атлас 2012
8.5

Облачный атлас

2012, 165 мин
Бесплатно
Постер к фильму Области тьмы 2011
9.3

Области тьмы

2011, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму Учитель на замену 2011
8.6

Учитель на замену

2011, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Боец 2010
9.0

Боец

2010, 110 мин
Бесплатно
Постер к фильму Господин Никто 2009
8.0

Господин Никто

2009, 133 мин
Бесплатно
Постер к фильму Поезд на Юму 2007
9.1

Поезд на Юму

2007, 117 мин
Бесплатно
Постер к фильму Поезд на Юму 2007
9.0

Поезд на Юму

2007, 117 мин
Постер к фильму Разрисованная вуаль 2006
9.2

Разрисованная вуаль

2006, 119 мин
Постер к фильму Самый быстрый Indian 2005
9.6

Самый быстрый Indian

2005, 121 мин
Бесплатно
Постер к фильму Счастливое число Слевина 2005
9.1

Счастливое число Слевина

2005, 105 мин
Бесплатно
Постер к фильму Малышка на миллион 2004
9.4

Малышка на миллион

2004, 127 мин
Бесплатно
Постер к фильму Город Бога 2002
8.7

Город Бога

2002, 124 мин
Бесплатно
Постер к фильму Трасса 60 2001
9.1

Трасса 60

2001, 111 мин
Бесплатно
Постер к фильму Танцующая в темноте 2000
8.1

Танцующая в темноте

2000, 131 мин
Постер к фильму На гребне волны 1991
9.3

На гребне волны

1991, 117 мин
Бесплатно
Постер к фильму Кинолюбитель 1979
7.9

Кинолюбитель

1979, 113 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мотылек 1973
8.9

Мотылек

1973, 144 мин
Бесплатно