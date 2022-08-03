Великая красота
Wink
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Великая красота
8.12013, La grande bellezza
Драма, Комедия134 мин18+

Великая красота (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Апатичный и разочарованный 65-летний римлянин Джеп Гамбарделла, писатель и журналист, не расстающийся со стаканом джина с тоником, наблюдает за парадом влиятельных, но пустых и потерянных людей, проматывающих деньги в шикарных древних дворцах. Головокружительная картина потери нравственных ориентиров разворачивается в атмосфере великолепного и безразличного римского лета.

Страна
Италия, Франция
Жанр
Комедия, Драма
Время
134 мин / 02:14

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Великая красота»