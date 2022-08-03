Великая красота (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Апатичный и разочарованный 65-летний римлянин Джеп Гамбарделла, писатель и журналист, не расстающийся со стаканом джина с тоником, наблюдает за парадом влиятельных, но пустых и потерянных людей, проматывающих деньги в шикарных древних дворцах. Головокружительная картина потери нравственных ориентиров разворачивается в атмосфере великолепного и безразличного римского лета.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ПСРежиссёр
Паоло
Соррентино
- ТСАктёр
Тони
Сервилло
- КВАктёр
Карло
Вердоне
- СФАктриса
Сабрина
Ферилли
- Актёр
Карло
Буччироссо
- ЯФАктриса
Яя
Форте
- ПВАктриса
Памела
Виллорези
- ГРАктриса
Галатеа
Ранци
- ФГАктёр
Франко
Грациози
- ДПАктёр
Джорджо
Пазотти
- МПАктёр
Массимо
Пополицио
- УКСценарист
Умберто
Контарелло
- ПССценарист
Паоло
Соррентино
- НДПродюсер
Никола
Джулиано
- СЧХудожница
Стефания
Челла
- КТМонтажёр
Кристьяно
Травальоли
- ЛБОператор
Лука
Бигацци
- ЛМКомпозитор
Леле
Маркителли