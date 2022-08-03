Апатичный и разочарованный 65-летний римлянин Джеп Гамбарделла, писатель и журналист, не расстающийся со стаканом джина с тоником, наблюдает за парадом влиятельных, но пустых и потерянных людей, проматывающих деньги в шикарных древних дворцах. Головокружительная картина потери нравственных ориентиров разворачивается в атмосфере великолепного и безразличного римского лета.

