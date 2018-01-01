Фильмы и сериалы про летчиков и пилотов
Фильмы и сериалы про летчиков и пилотов

Коллекция зрелищных историй об отважных покорителях неба.

8.1

Воздух

2023, 151 мин
Бесплатно
8.8

Король неба

2023, 122 мин
9.2

1941. Крылья над Берлином

2022, 100 мин
Бесплатно
8.5

Двойная петля

2022, 133 мин
9.6

Небо

2021, 126 мин
9.4

Летчик

2021, 101 мин
Бесплатно
6.9

Бесстрашные: битва за Мидуэй

2020, 93 мин
Бесплатно
4.7

Пункт назначения. Аэроплан

2019, 73 мин
6.7

Я очень возбужден

2013, 86 мин
Бесплатно
8.2

Спасительный рассвет

2006, 120 мин
8.8

Эйр Америка

1990, 108 мин
Бесплатно
9.2

Торпедоносцы

1983, 90 мин
Бесплатно
9.4

В небе «ночные ведьмы»

1981, 75 мин
Бесплатно
9.6

Хроника пикирующего бомбардировщика

1967, 74 мин
Бесплатно
8.9

При исполнении служебных обязанностей

1963, 95 мин
Бесплатно
9.3

Им покоряется небо

1963, 96 мин
Бесплатно
8.4

713-й просит посадку

1962, 73 мин
Бесплатно
9.2

Последний дюйм

1958, 84 мин
Бесплатно
9.7

Небесный тихоход

1945, 80 мин