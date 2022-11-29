Военная драма о двух летчиках, которые оказались в открытом океане после того, как их самолет подбили. Июнь 1942 года. Нападение японской армии в самом разгаре. Американские войска пытаются переломить ход военных действий и организовывают внезапную атаку в Тихом океане. Летчик военно-морского флота Норман, пилотирующий бомбардировщик Дуглас SBD «Даунтлесс», и его пулеметчик Ли успевают нанести несколько ударов, прежде чем их самолет сбивают, а им самим приходится катапультироваться. Удастся ли боевым товарищам выжить, когда союзники далеко, а из снаряжения – только спасательные жилеты, расскажет фильм 2020 года «Бесстрашные: Битва за Мидуэй», который в видеосервисе Wink можно смотреть онлайн.

