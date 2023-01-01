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Фильмы про деревню
9.6
Дело было в Пенькове
1957, 94 мин
Бесплатно
9.6
Свадьба в Малиновке
1967, 88 мин
Бесплатно
9.5
Здравствуй и прощай
1972, 90 мин
Бесплатно
9.5
Когда деревья были большими
1961, 89 мин
Бесплатно
9.4
Деревенский детектив
1969, 81 мин
Бесплатно
8.2
Бери да помни
2023, 80 мин
Бесплатно
9.3
Жили-были
2017, 83 мин
Бесплатно
9.4
Анискин и Фантомас
1973, 128 мин
Бесплатно
7.5
Ыт
2021, 97 мин
9.3
Холоп
2019, 104 мин
7.5
Ада
2022, 90 мин
6.7
Микулай
2023, 105 мин
8.3
Беспринципные в деревне
2023, 86 мин
6.4
Наследие
2023, 65 мин
7.0
Суходол
2011, 88 мин
Бесплатно
5.3
Песни лета
2022, 116 мин
Бесплатно
6.3
Пантафа — пожирательница душ
2022, 100 мин
5.3
Деревня проклятых
2019, 77 мин
Бесплатно
7.0
Остров бессмертных
2023, 98 мин
8.2
Тимир
2023, 90 мин
Бесплатно
5.1
Одержимая
2024, 116 мин
7.4
Пришелец
2024, 73 мин
9.1
Дикое сердце
2023, 99 мин