Песни лета (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Яркая фантасмагория о якутской деревне от режиссера «Пугала» и «Нелегала» Дмитрия Давыдова. К деду-самогонщику приезжает его внук на лето. Парень предвкушает, что каникулы пройдут скучно и ничего интересного не произойдет. Однако со временем деревенская жизнь подкидывает немало сюрпризов: �от яиц неизвестного происхождения на крыше дома и странного мужчины, разговаривающего на непонятном языке, до ритуальных танцев в цветущих полях. Фильм-настроение «Песни лета» (2022) можно посмотреть онлайн на Wink.



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