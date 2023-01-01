Извне (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Мистический хоррор в духе произведений Стивена Кинга от создателей «Остаться в живых» и последних «Мстителей».



Затерянный городок берет в заложники каждого, кому не посчастливилось столкнуться с ним на пути — выбраться из него просто невозможно. Вот и американская семья Мэтьюз оказывается в ловушке и невольно обретает новый дом. До захода солнца заключенные таинственного места выстраивают быт и стараются вести нормальный образ жизни, а по ночам им приходиться спасаться от пугающих обитателей леса. Кто из них выживет в кровавой бойне — вопрос открытый...



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