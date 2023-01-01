Извне (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Мистический хоррор в духе произведений Стивена Кинга от создателей «Остаться в живых» и последних «Мстителей».
Затерянный городок берет в заложники каждого, кому не посчастливилось столкнуться с ним на пути — выбраться из него просто невозможно. Вот и американская семья Мэтьюз оказывается в ловушке и невольно обретает новый дом. До захода солнца заключенные таинственного места выстраивают быт и стараются вести нормальный образ жизни, а по ночам им приходиться спасаться от пугающих обитателей леса. Кто из них выживет в кровавой бойне — вопрос открытый...
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Информация
СтранаСША
ЖанрыМистические, Фантастика, Ужасы, Драмы, Детективы, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Джек
Бендер
- Режиссёр
Брэд
Тернер
- Режиссёр
Дженнифер
Лиао
- Актёр
Хэролд
Перрино
- Актриса
Каталина
Сандино Морено
- Актёр
Эйон
Бэйли
- Актёр
Дэвид
Алпей
- Актриса
Элизабет
Сондерс
- Актёр
Скотт
Маккорд
- Актёр
Рики
Хе
- Актриса
Хлоя
Ван Ландшут
- Актёр
Кортен
Мур
- Сценарист
Вивиан
Ли
- Сценарист
Хавьер
Грилло-Марсуа
- Сценарист
Джефф
Пинкнер
- Продюсер
Джек
Бендер
- ЛДПродюсер
Линдсэй
Данн
- РГХудожница
Рэйчел
Грант
- ВХМонтажёр
Венди
Халлам Мартин
- СЛМонтажёр
Стивен
Лоуренс
- КБОператор
Кристофер
Болл
- Оператор
Дэвид
Геддес
- Оператор
Дэвид
Грин