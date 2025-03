Биография

Дженнифер Лиао — канадская актриса, режиссер и продюсер. Член альянса канадских художников кино, телевидения и радио. Актерская карьера Лиао началась в 2006 году, когда она дебютировала в лентах короткого метра Reversed Chronological Encounters with the X/Y Chromosome и Wishful Thinking. Первым полнометражным фильмом с участием актрисы стала хоррор-мелодрама «Природа зверя», а в 2013 году Дженнифер снялась в комедии «Секс после детей» Режиссерский дебют Дженнифер Лиао состоялся в 2015-м — кинематографистка работала над комедийно-фантастической картиной «Конец света инкорпорейтед» и также вошла в команду продюсеров проекта. В этом же году она писала сценарий к многосерийной ленте Blood of Water, несколько эпизодов которого сняли под ее руководством. Самыми громкими проектами в режиссерском портфолио Дженнифер стали сериалы «Расследование Мердока» и «Извне» 2023 года.