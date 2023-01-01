Биография

Дэвид Алпей — канадский актер и продюсер. Номинант на премию «Джими». Родился в Торонто 6 октября 1980 года. Учась в школе, актер играл на скрипке и успешно выступал с музыкальным коллективом. После выпуска он поступил в медицинский университет и во время учебы впервые прошел кастинг в кино. Кинокарьера Дэвида Алпея началась в 2002 году с роли Раффи в фильме Атома Эгояна «Арарат». Широкую известность актер стал обретать после второстепенных ролей в сериалах «Дневники вампира», «Тюдоры» и «Борджиа». Также в его творческой биографии числятся детектив «Нэнси Дрю», триллер «Касл-Рок», фантастическая лента «Обломки» и драма «Форс-мажоры». В 2022 году Алпей пополнил свою фильмографию сериалом «Извне», в котором исполнил роль Джейда.