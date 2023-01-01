Биография

Рики Хе — канадский актер кино и театра. Родился в Ванкувере. Будущий кинодеятель с детства тяготел к сцене. В старшей школе он начал изучать драматургию, но после окончания учебного заведения поступил на факультет психологии в Университет Британской Колумбии. Через три года он оставил вуз ради актерской карьеры. Первыми работами Рики Хе стали сериалы «Второй шанс» и «Флэш». Затем последовали роли в лентах «Сосны», «Волшебники» и «По ту сторону». Популярность пришла к актеру после участия в музыкальном телешоу от Disney «Чумовая пятница» 2018 года. В этом же году он появился в эпизоде сериала «Стрела». Также Рики можно увидеть в многосерийной ленте «Хороший доктор» 2017 года и хорроре «Извне», в котором он сыграл Кенни.