Биография

Скотт МакКорд — канадский актер театра и кино, режиссер, продюсер и музыкант. Родился в Онтарио 19 апреля 1971 года. На начальных этапах карьеры МакКорд параллельно со съемками в кино играл в театрах Нью-Йорка и Торонто, за что в 2002 году был номинирован на театральную премию Доры Мавор Мур. Также кинодеятель режиссировал короткометражный фильм Best, April 2013 года, продюсировал комедию Naked Hamilton и писал саундтрек к драме короткого метра «Норм». В 2009 году Скотт выпустил сольный музыкальный альбом Blues For Sunshine. Кинодебют Скотта МакКорда состоялся в 1994 году в драме режиссера Д.В. Гордона. Далее последовали роли в фильмах «Пси Фактор: Хроники паранормальных явлений», «Другой я», «Рекрут» и «Пристрели их». Всего в биографии актера около ста работ, среди которых самым известным проектом стал сериал «Извне», где МакКорд сыграл Виктора. Также кинодеятель озвучивал персонажей анимационных лент «Щенячий патруль», «Реальная белка» и «Бакуган. Отчаянные бойцы».