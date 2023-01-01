Биография

Хавьер Грилло-Марсуа — латиноамериканский сценарист, продюсер, режиссер и актер. Родился в Пуэрто-Рико 28 октября 1969 года. Будучи студентом, Хавьер активно участвовал в жизни любительского театрального клуба, где писал сценарии, пробовал себя в продюсировании и режиссуре. В 1993 году окончил магистратуру Университета Южной Калифорнии по направлению сценарное мастерство. Хавьер Грилло-Марсуа участвовал в написании сценариев к 26 проектам. В 2004 году он присоединился к команде сериала «Остаться в живых», где стал продюсером и сценаристом первого и второго сезонов. Те же обязанности Хавьер выполнял в проектах «Зачарованные», «Сотня», «Ковбой Бибоп», «Хроники Шаннары» и «Медиум». В 2022 году его творческая биография пополнилась хоррор-сериалом «Извне».