Биография

Вивиан Ли — американская сценаристка и продюсер. Родилась в Нью-Йорке 19 августа 1976 года. В юности кинодеятельница увлекалась медициной и собиралась стать психиатром, но на втором курсе вуза резко сменила вектор развития и перепоступила в Колорадский университет в Боулдере, где получила степень бакалавра в сфере киноискусства и журналистики. Первым громким проектом в творческой биографии Вивиан Ли стал сериал «Говорящая с призраками», в котором она координировала написание сценариев. В период с 2011 по 2017 годы Ли работала над лентами «Хаос», «Сшиватели» и над полнометражной картиной «Рождественский переполох». Также Вивиан стала сценаристом и режиссером многосерийного хоррора «Извне», фантастического боевика «Ковбой Бибоп» и мультфильма «Темный кристалл: Эпоха сопротивления».